Шамиль Тарпищев оценил готовность Даниила Медведева к «Мастерсу» в Париже
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Президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев рассказал, что думает о готовности третьей ракетки мира Даниила Медведева к «Мастерсу» в Париже (Франция). В минувшие выходные Медведев выиграл турнир ATP в Вене (Австрия), одержав в финале волевую победу над представителем Канады Денисом Шаповаловым.
«Медведев выиграл в Вене — и логично, что поднялся в рейтинге. Год он может закончить максимум вторым, это при очень хорошем раскладе.
В преддверии «Мастерса» можно отметить, что он нормально играет, вопрос только нервов. А так Даня подошёл к Парижу в хорошей форме», — приводит слова Тарпищева ТАСС.
«Мастерс» в Париже пройдёт с 31 октября по 6 ноября.
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