Маттео Берреттини не сыграет на «Мастерсе» в Париже

Итальянский теннисист Маттео Берретини не выступит на турнире серии «Мастерс» в Париже (Франция). Спортсмен снялся с соревнований из-за травмы. Об этом он сообщил в своих социальных сетях.

«Я перепробовал всё, чтобы быть готовым к парижскому турниру, но, к сожалению, мне нужно было немного больше времени. Теперь я сосредоточен на выступлении за сборную Италии в финале Кубка Дэвиса-2022», — написал Берреттини.

Финал Кубка Дэвиса пройдёт в Малаге (Испания) с 22 по 27 ноября. Команда Италии встретится со сборной США в четвертьфинале турнира. Первые матчи запланированы на 24 ноября. Ранее сообщалось, что Маттео Берреттини беспокоят проблемы с голеностопом. Из-за этого он также снялся с турнира в Вене.