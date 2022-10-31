Маттео Берреттини не сыграет на «Мастерсе» в Париже
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Итальянский теннисист Маттео Берретини не выступит на турнире серии «Мастерс» в Париже (Франция). Спортсмен снялся с соревнований из-за травмы. Об этом он сообщил в своих социальных сетях.
«Я перепробовал всё, чтобы быть готовым к парижскому турниру, но, к сожалению, мне нужно было немного больше времени. Теперь я сосредоточен на выступлении за сборную Италии в финале Кубка Дэвиса-2022», — написал Берреттини.
Финал Кубка Дэвиса пройдёт в Малаге (Испания) с 22 по 27 ноября. Команда Италии встретится со сборной США в четвертьфинале турнира. Первые матчи запланированы на 24 ноября. Ранее сообщалось, что Маттео Берреттини беспокоят проблемы с голеностопом. Из-за этого он также снялся с турнира в Вене.
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