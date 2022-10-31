Пегула: не считаю Итоговый полноценным турниром. Это забавный способ завершить год

Американская теннисистка Джессика Пегула высказалась о важности её квалификации на Итоговый турнир WTA.

«Что для меня значит попадание на Итоговый? Я думаю, скорее это просто награда и повышение уверенности для меня. Хочу показать, какой у меня отличный сезон.



Я не начала год, думая о том, чтобы выйти в финал WTA, но по мере того, как год шёл и это становилось реальнее, поставила такую цель. Сейчас я горжусь тем, что мне удалось достичь подобного.Так что, да, это огромная честь. Мы все очень рады быть здесь. При этом я думаю, что это скорее награда за наш действительно отличный сезон.



Очевидно, я хочу победить, но в то же время испытываю другие ощущения, потому что для меня это не настоящий турнир. Не считаю его полноценным турниром. Это другой формат, здесь меньше игроков. Своего рода забавный способ завершить год», — сказала Пегула на пресс-конференции.