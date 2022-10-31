Видео: Джокович во время тренировки в парке Парижа помог пожилой женщине перенести чемодан
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Сербский теннисист Новак Джокович (седьмой номер мирового рейтинга) во время своей тренировки в одном из парков Парижа помог пожилой женщине перенести чемодан. Видео опубликовали очевидцы.
Новак Джокович имеет шестой номер посева на «Мастерсе» в Париже. Во втором круге сербу предстоит встреча либо с представителем Аргентины Диего Шварцманом, либо с американцем Максимом Кресси.
Ранее теннисист уже квалифицировался на Итоговый турнир ATP. В этом году он стал победителем «Уимблдона», в финале переиграв представителя Австралии Ника Кирьоса. Также в текущем сезоне Новак завоевал титулы в Астане (Казахстан), Тель-Авиве (Израиль) и Риме (Италия). За всю карьеру Джокович выиграл 90 турниров ATP в одиночном разряде.
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