Видео: Джокович во время тренировки в парке Парижа помог пожилой женщине перенести чемодан

Сербский теннисист Новак Джокович (седьмой номер мирового рейтинга) во время своей тренировки в одном из парков Парижа помог пожилой женщине перенести чемодан. Видео опубликовали очевидцы.

Новак Джокович имеет шестой номер посева на «Мастерсе» в Париже. Во втором круге сербу предстоит встреча либо с представителем Аргентины Диего Шварцманом, либо с американцем Максимом Кресси.

Ранее теннисист уже квалифицировался на Итоговый турнир ATP. В этом году он стал победителем «Уимблдона», в финале переиграв представителя Австралии Ника Кирьоса. Также в текущем сезоне Новак завоевал титулы в Астане (Казахстан), Тель-Авиве (Израиль) и Риме (Италия). За всю карьеру Джокович выиграл 90 турниров ATP в одиночном разряде.