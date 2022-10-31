Аслан Карацев не смог выйти во второй круг «Мастерса» в Париже, уступив 38-й ракетке мира

Российский теннисист Аслан Карацев (58-я ракетка мира) потерпел поражение от представителя Японии Йосихито Нисиоки (38-й номер мирового рейтинга) в первом круге турнира серии «Мастерс» в Париже (Франция). Встреча прошла на первом корте стадиона «Берси» на хардовом покрытии.

Нисиока оказался сильнее своего соперника со счётом 6:3, 6:4. Японец выполнил шесть подач навылет, не допустил ни одной двойной ошибки и реализовал два брейк-пойнта из пяти. На счету Аслана Карацева 10 эйсов, пять ошибок на подаче и ни одного реализованного брейк-пойнта из семи.

В следующем круге турнира в Париже Йосихито Нисиока встретится с первой ракеткой мира, испанцем Карлосом Алькарасом. Действующим победителем «Мастерса» во Франции является серб Новак Джокович, который в 2021 году одолел в финале россиянина Даниила Медведева.