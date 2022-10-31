Денис Шаповалов опубликовал пост после поражения от Даниила Медведева в финале в Вене
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Канадский теннисист Денис Шаповалов опубликовал пост в своих социальных сетях после того, как потерпел поражение в финале хардового турнира категории ATP-500 в Вене (Австрия). В решающем матче Шаповалов проиграл россиянину Даниилу Медведеву со счётом 6:4, 3:6, 2:6.
«Ощущения в порядке. Мы ещё не закончили… Впереди нас ещё ожидают битвы, чтобы можно было сильно закончить сезон!» — написал Денис.
Дойдя до финала в Вене, Денис Шаповалов поднялся на три места в рейтинге ATP, заняв 16-ю строчку. Что касается Даниила Медведева, то он поднялся с четвёртого места на третье. Теперь впереди него лишь испанские теннисисты Рафаэль Надаль и Карлос Алькарас.
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