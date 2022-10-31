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Определился соперник Андрея Рублёва по второму кругу «Мастерса» в Париже

Определился соперник Андрея Рублёва по второму кругу «Мастерса» в Париже
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Американский теннисист Джон Иснер (47-й номер мирового рейтинга) переиграл представителя Германии Оскара Отте (57-я ракетка мира) на турнире серии «Мастерс» в Париже (Франция). Встреча прошла на втором корте стадиона «Берси» на хардовом покрытии. Продолжительность матча составила 1 час 21 минуту.

Иснер одолел своего соперника со счётом 6:4, 7:6 (7:3). Американец выполнил 19 подач навылет, допустил одну двойную ошибку и реализовал свой единственный брейк-пойнт. На счету Оскара Отте 12 эйсов, одна ошибка на подаче и ни одного реализованного брейк-пойнта из двух.

Во втором круге турнира в Париже Джон Иснер встретится с российским теннисистом Андреем Рублёвым. Соревнования во Франции проходят с 31 октября по 6 ноября.

Париж. 1-й круг
31 октября 2022, понедельник. 13:05 МСК
Джон Иснер
47
США
Джон Иснер
Д. Иснер
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		7 7  
4 		6 3  
         
Оскар Отте
57
Германия
Оскар Отте
О. Отте
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