Определился соперник Андрея Рублёва по второму кругу «Мастерса» в Париже
Поделиться
Американский теннисист Джон Иснер (47-й номер мирового рейтинга) переиграл представителя Германии Оскара Отте (57-я ракетка мира) на турнире серии «Мастерс» в Париже (Франция). Встреча прошла на втором корте стадиона «Берси» на хардовом покрытии. Продолжительность матча составила 1 час 21 минуту.
Иснер одолел своего соперника со счётом 6:4, 7:6 (7:3). Американец выполнил 19 подач навылет, допустил одну двойную ошибку и реализовал свой единственный брейк-пойнт. На счету Оскара Отте 12 эйсов, одна ошибка на подаче и ни одного реализованного брейк-пойнта из двух.
Во втором круге турнира в Париже Джон Иснер встретится с российским теннисистом Андреем Рублёвым. Соревнования во Франции проходят с 31 октября по 6 ноября.
Комментарии
- 31 октября 2022
-
15:38
-
15:01
-
14:53
-
14:41
-
14:38
-
14:22
-
13:56
-
12:53
-
12:15
-
11:55
-
11:52
-
11:20
-
11:15
-
10:59
-
10:41
-
10:20
-
10:11
-
09:58
-
09:20
-
08:40
-
08:26
-
07:25
-
07:20
-
00:44
-
00:30
-
00:22
-
00:00
- 30 октября 2022
-
23:20
-
23:05
-
22:52
-
22:27
-
22:02
-
21:46
-
21:32
-
21:22
Партнерский контент