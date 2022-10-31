35-летний Новак Джокович о молодых звёздах: я буду пинать их задницы так долго, как смогу
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21-кратный чемпион турниров «Большого шлема» Новак Джокович, комментируя появление молодых звёзд тенниса, выразил надежду, что ещё долго будет составлять им конкуренцию.
«Это хорошо, что появляются новые лица. Но я не сдамся. Постараюсь пинать их задницы так долго, как только смогу! Порой и они будут пинать мой зад. Но, надеюсь, это будет происходить реже», — приводит слова 35-летнего Джоковича Eurosport.
В настоящий момент Новак Джокович готовится к «Мастерсу» в Париже (Франция). Турнир проходит с 31 октября по 6 ноября. Затем его, как и ещё семерых теннисистов, ожидает Итоговый чемпионат ATP. Турнир пройдёт в Турине (Италия).
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