Новак Джокович включил Медведева и Рублёва в список лучших теннисистов нового поколения
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21-кратный чемпион турниров «Большого шлема» Новак Джокович, комментируя появление молодых звёзд тенниса, упомянул российских теннисистов Даниила Медведева и Андрея Рублёва. Джоковичу 35 лет, Медведеву — 26, Рублёву — 25.
«Для тенниса очень хорошо, что есть такие молодые игроки, как Алькарас. Он номер один в мире, уже выиграл турнир «Большого шлема» в этом году. Руне на подходе. И, конечно, Синнер.
Из тех, кто чуть постарше, — такие парни, как Циципас, Медведев, Рублёв и Зверев. Они уже закрепились в первой пятёрке, десятке. И тоже выигрывали ТБШ (это пока удалось только Медведеву. — Прим. «Чемпионата»)», — приводит слова Джоковича Eurosport.
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