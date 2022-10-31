Энди Маррей рассказал, чего ожидает от завершения карьеры

Британский теннисист Энди Маррей высказался о возможном завершении карьеры.

«Я осознаю, что не смогу играть вечно. Очень редко можно получить идеальный финал. Серена хорошо выступила на Открытом чемпионате США, хорошо сыграла и добилась отличных результатов. Роджер закончил карьеру на той же стороне сетки, что и его главный соперник, Рафа. Жо-Вильфрид Цонга поставил точку во Франции, и Жиль также сделает это во Франции в прекрасной атмосфере.

Итак, есть разные способы сделать это. Нет правильного пути, нет неправильного пути и нет идеального способа закончить карьеру. Нужно делать именно то, что кажется тебе правильным. Кто знает, когда подобное мероприятие будет для меня?



Приятно видеть, как много значит спорт для этих игроков. Я думаю, что те, кто дольше всех в туре, кто играет 15-20 лет, соревнуются потому, что получают наслаждение от этого. Они любят спорт, и приятно видеть, как их провожает публика. Я не думаю, что игроки выступают для того, чтобы их любила публика, но приятно чувствовать себя любимым фанатами, когда ты подходишь к концу своей карьеры. Было приятно видеть, как все эти игроки получают эту любовь. Я хотел бы такого», — приводит слова Маррея Eurosport.