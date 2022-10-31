Жабер высказалась о большом числе теннисисток, впервые прошедших на Итоговый турнир
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Второй номер мирового рейтинга, тунисская теннисистка Онс Жабер высказалась об участницах Итогового турнира WTA.
«Времена меняются. По-моему, даже игроки, которые попали сюда впервые, последние несколько лет были довольно стабильны. Возьмём меня, Джессику Пегулу, Коко Гауфф. Мы всегда старались квалифицироваться. Может быть, раньше мы были 12-ми или 13-ми в гонке.
Но, наверное, никто не обращал достаточно внимания на эти перемены из-за ковида и из-за того, что рейтинг в разгар пандемии был заморожен. Перемены произошли уже давно, но поскольку рейтинг заморозили, люди этого не замечали. Все эти игроки уже несколько лет выступали стабильно», — сказала представительница Туниса на пресс-конференции.
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