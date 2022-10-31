Карен Хачанов разгромил Баэса на старте турнира в Париже, отдав всего два гейма

Российский теннисист Карен Хачанов (19-я ракетка мира) расправился с представителем Аргентины Себастьяном Баэсом (40-й номер мирового рейтинга) в первом круге «Мастерса» в Париже (Франция). Встреча прошла на первом корте стадиона «Берси» на хардовом покрытии. Продолжительность матча составила 58 минут.

Хачанов одержал победу со счётом 6:1, 6:1. Россиянин выполнил шесть подач навылет, допустил одну двойную ошибку и реализовал пять брейк-пойнтов из 11. На счету Себастьяна Баэса один эйс, одна ошибка на подаче и ни одного реализованного брейк-пойнта из трёх.

В следующем круге Карен Хачанов встретится либо с представителем Италии Янником Синнером, либо со швейцарским теннисистом Марком-Андреа Хюслером.