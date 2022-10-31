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Карен Хачанов разгромил Баэса на старте турнира в Париже, отдав всего два гейма

Карен Хачанов разгромил Баэса на старте турнира в Париже, отдав всего два гейма
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Российский теннисист Карен Хачанов (19-я ракетка мира) расправился с представителем Аргентины Себастьяном Баэсом (40-й номер мирового рейтинга) в первом круге «Мастерса» в Париже (Франция). Встреча прошла на первом корте стадиона «Берси» на хардовом покрытии. Продолжительность матча составила 58 минут.

Хачанов одержал победу со счётом 6:1, 6:1. Россиянин выполнил шесть подач навылет, допустил одну двойную ошибку и реализовал пять брейк-пойнтов из 11. На счету Себастьяна Баэса один эйс, одна ошибка на подаче и ни одного реализованного брейк-пойнта из трёх.

В следующем круге Карен Хачанов встретится либо с представителем Италии Янником Синнером, либо со швейцарским теннисистом Марком-Андреа Хюслером.

Париж. 1-й круг
31 октября 2022, понедельник. 15:00 МСК
Себастьян Баэс
40
Аргентина
Себастьян Баэс
С. Баэс
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
1 		1  
6 		6  
         
Карен Хачанов
19
Россия
Карен Хачанов
К. Хачанов
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