Фритц вышел во 2-й круг Парижа. Он сохраняет шансы обойти Рублёва в гонке на Итоговый

11-я ракетка мира, американский теннисист Тейлор Фритц сломил сопротивление представителя Испании Алехандро Давидович-Фокины (32-й номер мирового рейтинга) на турнире серии «Мастерс» в Париже (Франция). Встреча прошла на центральном корте стадиона «Берси» на хардовом покрытии. Продолжительность матча составила 1 час 30 минут.
Фритц оказался сильнее своего соперника со счётом 7:5, 6:2. Американец выполнил четыре подачи навылет, допустил две двойные ошибки и реализовал четыре брейк-пойнта из восьми. На счету испанца два эйса, пять ошибок на подаче и два реализованных брейк-пойнта из трёх.
Напомним, на данный момент три игрока борются за одно место на Итоговом турнире ATP. Тейлор Фритц, Хуберт Хуркач и Андрей Рублёв всё ещё могут квалифицироваться на соревнования.
Во втором круге «Мастерса» в Париже Тейлор Фритц сразится либо с представителем Великобритании Энди Марреем, либо с французом Жилем Симоном.
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