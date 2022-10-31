Матч-центр Новости ЧМ-2022 Видео Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Фритц вышел во 2-й круг Парижа. Он сохраняет шансы обойти Рублёва в гонке на Итоговый

Фритц вышел во 2-й круг Парижа. Он сохраняет шансы обойти Рублёва в гонке на Итоговый
Комментарии

11-я ракетка мира, американский теннисист Тейлор Фритц сломил сопротивление представителя Испании Алехандро Давидович-Фокины (32-й номер мирового рейтинга) на турнире серии «Мастерс» в Париже (Франция). Встреча прошла на центральном корте стадиона «Берси» на хардовом покрытии. Продолжительность матча составила 1 час 30 минут.

Фритц оказался сильнее своего соперника со счётом 7:5, 6:2. Американец выполнил четыре подачи навылет, допустил две двойные ошибки и реализовал четыре брейк-пойнта из восьми. На счету испанца два эйса, пять ошибок на подаче и два реализованных брейк-пойнта из трёх.

Напомним, на данный момент три игрока борются за одно место на Итоговом турнире ATP. Тейлор Фритц, Хуберт Хуркач и Андрей Рублёв всё ещё могут квалифицироваться на соревнования.

Во втором круге «Мастерса» в Париже Тейлор Фритц сразится либо с представителем Великобритании Энди Марреем, либо с французом Жилем Симоном.

Париж. 1-й круг
31 октября 2022, понедельник. 14:40 МСК
Тейлор Фритц
11
США
Тейлор Фритц
Т. Фритц
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
7 		6  
5 		2  
         
Алехандро Давидович-Фокина
32
Испания
Алехандро Давидович-Фокина
А. Давидович-Фокина
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022