Андрей Ольховский считает, что Андрей Рублёв сможет квалифицироваться на Итоговый

Победитель двух турниров «Большого шлема» в миксте, российский теннисист Андрей Ольховский выразил уверенность в том, что Андрей Рублёв сможет квалифицироваться на Итоговый турнир АТР в Турине (Италия), который пройдёт с 13 по 20 ноября.

«Всё решится в Париже. Я думаю, у Андрея хорошие шансы попасть на Итоговый турнир. Даже если он быстро проиграет, у него достаточно хороший запас очков, такой разрыв сложно отыграть. В любом случае ему не нужно об этом думать, надо сосредоточиться на своей игре и отталкиваться от неё», — приводит слова Ольховского ТАСС.

На Итоговый турнир ATP ранее квалифицировались испанцы Рафаэль Надаль и Карлос Алькарас, грек Стефанос Циципас, серб Новак Джокович, норвежец Каспер Рууд, россиянин Даниил Медведев.