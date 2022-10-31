Чемпионка юниорского US Open, тренирующаяся в академии Надаля, попала на обложку Vogue
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17-летняя филиппинская теннисистка Александра Эала снялась для обложки глянцевого журнала Vogue (Филиппины).
Эала занимает 214-ю строчку рейтинга WTA. В текущем сезоне Александра (10) стала чемпионкой юниорского US Open, в финале она со счётом 6:2, 6:4 обыграла представительницу Чехии Люси Гавличкову (2).
Примечательно, что Эала тренируется в теннисной академии 22-кратного чемпиона турниров «Большого шлема» испанца Рафаэля Надаля, которая находится на Майорке (Испания).
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