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Чемпионка юниорского US Open, тренирующаяся в академии Надаля, попала на обложку Vogue

Чемпионка юниорского US Open, тренирующаяся в академии Надаля, попала на обложку Vogue
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17-летняя филиппинская теннисистка Александра Эала снялась для обложки глянцевого журнала Vogue (Филиппины).

Эала занимает 214-ю строчку рейтинга WTA. В текущем сезоне Александра (10) стала чемпионкой юниорского US Open, в финале она со счётом 6:2, 6:4 обыграла представительницу Чехии Люси Гавличкову (2).

Примечательно, что Эала тренируется в теннисной академии 22-кратного чемпиона турниров «Большого шлема» испанца Рафаэля Надаля, которая находится на Майорке (Испания).

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