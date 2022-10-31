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Янник Синнер неожиданно проиграл Хюслеру в первом круге «Мастерса» в Париже

Янник Синнер неожиданно проиграл Хюслеру в первом круге «Мастерса» в Париже
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Итальянский теннисист Янник Синнер (12-я ракетка мира) проиграл швейцарцу Марку-Андреа Хюслеру (61-й номер мирового рейтинга) в первом круге «Мастерса» в Париже (Франция). Встреча прошла на центральном корте стадиона «Берси» на хардовом покрытии. Продолжительность матча составила 1 час 8 минут.

Хюслер одержал победу со счётом 6:2, 6:3. Итальянец выполнил две подачи навылет, допустил три двойные ошибки и реализовал ноль брейк-пойнтов из трёх. На счету Хюслера шесть эйсов, ни одной двойной ошибки и три реализованных брейк-пойнта из трёх возможных.

Во втором круге швейцарский теннисист встретится с россиянином Кареном Хачановым, который, в свою очередь, уверенно обыграл Себастьяна Баэса со счётом 6:1, 6:1.

Париж. 1-й круг
31 октября 2022, понедельник. 18:05 МСК
Марк-Андреа Хюслер
61
Швейцария
Марк-Андреа Хюслер
М. Хюслер
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6  
2 		3  
         
Янник Синнер
12
Италия
Янник Синнер
Я. Синнер
Комментарии
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