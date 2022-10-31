Янник Синнер неожиданно проиграл Хюслеру в первом круге «Мастерса» в Париже
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Итальянский теннисист Янник Синнер (12-я ракетка мира) проиграл швейцарцу Марку-Андреа Хюслеру (61-й номер мирового рейтинга) в первом круге «Мастерса» в Париже (Франция). Встреча прошла на центральном корте стадиона «Берси» на хардовом покрытии. Продолжительность матча составила 1 час 8 минут.
Хюслер одержал победу со счётом 6:2, 6:3. Итальянец выполнил две подачи навылет, допустил три двойные ошибки и реализовал ноль брейк-пойнтов из трёх. На счету Хюслера шесть эйсов, ни одной двойной ошибки и три реализованных брейк-пойнта из трёх возможных.
Во втором круге швейцарский теннисист встретится с россиянином Кареном Хачановым, который, в свою очередь, уверенно обыграл Себастьяна Баэса со счётом 6:1, 6:1.
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