Янник Синнер неожиданно проиграл Хюслеру в первом круге «Мастерса» в Париже

Итальянский теннисист Янник Синнер (12-я ракетка мира) проиграл швейцарцу Марку-Андреа Хюслеру (61-й номер мирового рейтинга) в первом круге «Мастерса» в Париже (Франция). Встреча прошла на центральном корте стадиона «Берси» на хардовом покрытии. Продолжительность матча составила 1 час 8 минут.

Хюслер одержал победу со счётом 6:2, 6:3. Итальянец выполнил две подачи навылет, допустил три двойные ошибки и реализовал ноль брейк-пойнтов из трёх. На счету Хюслера шесть эйсов, ни одной двойной ошибки и три реализованных брейк-пойнта из трёх возможных.

Во втором круге швейцарский теннисист встретится с россиянином Кареном Хачановым, который, в свою очередь, уверенно обыграл Себастьяна Баэса со счётом 6:1, 6:1.