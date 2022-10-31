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Даниил Медведев стал 16-м теннисистом, преодолевшим рубеж в $ 25 млн призовых

Даниил Медведев стал 16-м теннисистом, преодолевшим рубеж в $ 25 млн призовых
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Чемпион US Open – 2021, третья ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев достиг отметки в $ 25,5 млн призовых. Он стал 16-м игроком в истории тенниса, кому удалось преодолеть рубеж в $ 25 млн призовых.

Это произошло после того, как Медведев завоевал титул на турнире категории ATP-500 в Вене (Австрия). В финале соревнований Даниил (1) обыграл представителя Канады Дениса Шаповалова 4:6, 6:3, 6:2.

В рейтинге по сумме призовых Медведев в данный момент идёт на 14-м месте, выше него лишь:

1. Новак Джокович – $ 159,5 млн
2. Рафаэль Надаль – 131,6
3. Роджер Федерер – 130,6
4. Энди Маррей – 63,2
5. Пит Сампрас – 43,3
6. Стэн Вавринка – 35,3
7. Александр Зверев – 32,4
8. Давид Феррер – 31,5
9. Марин Чилич – 31,2
10. Андре Агасси – 31,1
11. Томаш Бердых – 29,5
12. Доминик Тим – 29,3
13. Хуан-Мартин дель Потро – 25,9.

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