Елена Веснина поделилась свежей фотографией в шикарном образе

Российская теннисистка, трёхкратная чемпионка турниров «Большого шлема» в парном разряде Елена Веснина опубликовала новый пост в своих социальных сетях. 36-летняя спортсменка поделилась яркой фотографией в солидном чёрном костюме.

Фото: из личного архива Весниной

«Понедельник, поехали! Как прошёл ваш Хэллоуин? Мой как всегда: нет костюма, нет праздника», — подписала Веснина фотографию.



Отметим, что официально профессиональную карьеру Елена не завершила, она оставила за собой возможность играть в турнирах. Последний матч россиянки состоялся на Олимпийских играх – 2020 в Токио (Япония), где она завоевала серебряную медаль в миксте вместе с Асланом Карацевым, уступив в финале в трёх сетах другой российской паре — Анастасия Павлюченкова/Андрей Рублёв.