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Первая ракетка мира Карлос Алькарас может сняться с «Мастерса» в Париже

Первая ракетка мира Карлос Алькарас может сняться с «Мастерса» в Париже
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Чемпион US Open – 2022, первая ракетка мира испанец Карлос Алькарас может не сыграть на последнем в текущем сезоне турнире серии «Мастерс» в Париже (Франция), сообщает AS.

Издание, ссылаясь на источники, близкие к Алькарасу, сообщает, что 19-летний теннисист сегодня, 31 октября прошёл мединское обследование. Ранее Карлос почувствовал дискомфорт в колене. Отмечается, что узнав результаты обследования, испанец принял решение сыграть в Париже, однако оно может быть неокончательным.

Отметим, что колено беспокоило Алькараса ещё на прошлой неделе, в полуфинале турнира категории ATP-500 в Базеле (Швейцария). В том матче Карлос разгромно проиграл представителю Канады Феликсу Оже-Альяссиму со счётом 3:6, 2:6.

Во втором круге соревнований в Париже Алькарас (1) должен сыграть с представителем Японии Йосихито Нисиокой.

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