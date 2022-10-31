Янник Синнер написал эмоциональный пост после вылета с «Мастерса» в Париже

Итальянский теннисист Янник Синнер (12-я ракетка мира) в своих социальных сетях написал эмоциональный пост после поражение в первом круге «Мастерса» в Париже (Франция) от швейцарца Марка-Андреа Хюслера (61-й номер мирового рейтинга).
«Еще один тяжёлый день в для Янника. Это был очень сложный сезон с изобилием болезней, травм и других сложных аспектов. Пришло время думать о 2023 годе, который, мы надеемся, будет лучшим сезоном с точки зрения здоровья и с лучшими жеребьёвками. Кубок Дэвиса станет последним турниром в сезоне», – написал Синнер.
21-летний Янник Синнер – обладатель шести трофеев уровня ATP. В этом сезоне он завоевал трофей в Умаге (Хорватия). Итальянец дошёл до четвертьфинала Australian Open, Уимблдона и Открытого чемпионата США, а также до четвёртого круга на «Ролан Гаррос».
- 31 октября 2022
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