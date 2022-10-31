Стало известно время начала матчей Рублёва и Хачанова во втором круге «Мастерса» в Париже

Определилось время начала матчей второго круга «Мастерса» в Париже (Франция). Соревнования проходят с 31 октября по 6 ноября.
1 ноября первым запуском пройдёт на центральном корте арены «Берси» матч российского теннисиста Андрея Рублёва (девятая ракетка мира) и представителя Америки Джона Иснера (47-й номер мирового рейтинга). Встреча начнётся не ранее 13:00 мск. Россиянин Карен Хачанов и швейцарец Марк-Андреа Хюслер также сыграют на центральном корте. Встреча начнётся не ранее 23:00 мск.
Даниил Медведев стартует на турнире 2 ноября матчем второго круга с победителем пары Себастьян Корда (США) — Алекс де Минор (Австралия).
Действующим победителем соревнований является немец Новак Джокович, в 2021 году в финале переигравший россиянина Даниила Медведева. Призовой фонд турнира составляет € 5 415 410.
- 31 октября 2022
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