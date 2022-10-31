Арина Соболенко рассказала, какой игровой элемент хотела бы скопировать у Барти и Жабер

Четвёртая ракетка мира белорусская теннисистка Арина Соболенко ответила, смотрит ли матчи других теннисисток, чтобы скопировать у них определённые игровые моменты.
«Конечно, мы всегда так делаем. У топ-игроков всегда можно чему-нибудь научиться. Конечно, если я вижу что-то, что мне нравится и что я хочу увидеть в своей игре, я иду к команде и говорю, что хочу овладеть этим ударом. Спрашиваю, как мы можем его отработать, как мы можем его улучшить. У других игроков всегда можно чему-нибудь научиться.
Например? Возьмём подрезку. Наверное, хотелось бы, чтобы она была как у Эшли Барти или Онс Жабер», — сказала Соболенко на пресс-конференции, посвящённой старту Итогового чемпионата WTA.
На групповом этапе заключительных соревнований в текущем сезоне Соболенко сыграет в группе Нэнси Ричи, куда также вошли вторая ракетка мира представительница Туниса Онс Жабер, американка Джессика Пегула и Мария Саккари из Греции.
- 31 октября 2022
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