«Все случилось так быстро». Карлос Алькарас получил трофей первой ракетки мира

Чемпион US Open – 2022, Карлос Алькарас получил трофей первой ракетки мира. 19-летний теннисист эмоционально прокомментировал это событие.
«Моя мечта стать первой ракеткой мира и выиграть турнир «Большого шлема» сбылась. Я чувствую себя первым. Этот трофей много значит для меня.
Все случилось так быстро. В начале сезона я не думал, что у меня будет такой год. Я всегда верю в свою команду и в свою работу. То, что у меня есть, пришло благодаря тяжёлой работе, которую я проделывал каждый день. Всё окупается», — приводит слова Алькараса пресс-служба АТР.
Напомним, 19-летний Карлос Алькарас одержал победу в дебютном для себя финале турнира «Большого шлема», став чемпионом US Open – 2022. После этой победы испанец поднялся на первую строчку в рейтинге ATP, став самой молодой первой ракеткой мира в истории мужского тенниса.
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