«Я и моя мини». Каролина Возняцки опубликовала впечатляющие фото с дочерью

Бывшая первая ракетка мира датская теннисистка Каролина Возняцки опубликовала в социальных сетях впечатляющие снимки со своей дочерью. Каролина и Оливия позируют на берегу моря.
«Я и моя мини», — подписала фото Возняцки, добавив эмодзи «сердце».
Фото: из личного архива Каролины Возняцки
Фото: из личного архива Каролины Возняцки
Фото: из личного архива Каролины Возняцки
Отметим, что 24 октября Возняцки во второй раз стала мамой, у неё родился сын Джеймс.
Возняцки — победительница одного турнира «Большого шлема» в одиночном разряде (Открытый чемпионат Австралии – 2018), обладательница титула на Итоговом чемпионате WTA (2017) в одиночном разряде, чемпионка 33 турниров WTA (из них 30 — в одиночном разряде). Каролина завершила карьеру в январе 2020 года из-за ревматоидного артрита — аутоиммунного заболевания соединительных тканей.
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