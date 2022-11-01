Энди Маррей неожиданно проиграл Жилю Симону на старте «Мастерса» в Париже

Трёхкратный чемпион турниров «Большого шлема», двукратный олимпийский чемпион, британский теннисист Энди Маррей неожиданно не сумел пробиться во второй круг турнира серии «Мастерс» в Париже (Франция).

В матче первого круга Маррей проиграл 37-летнему французу Жилю Симону (WC) со счётом 6:4, 5:7, 3:6. Встреча продлилась 2 часа 52 минуты. Маррей семь раз подал навылет, допустил восемь двойных ошибок и реализовал четыре брейк-пойнта из 10. На счету Симона три эйса, три двойные ошибки и шесть реализованных брейк-пойнтов из 12.

Отметим, что Симон завершит карьеру по итогам текущего сезона.

В следующем раунде Симон сыграет с 11-й ракеткой мира американцем Тейлором Фритцем (9).

Призовой фонд «Мастерса» в Париже составил € 5 415 410. Его действующим чемпионом является 21-кратный победитель турниров «Большого шлема» серб Новак Джокович.