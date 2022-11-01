Даниил Медведев узнал соперника по второму кругу турнира в Париже
Поделиться
Стал известен соперник российского теннисиста Даниила Медведева по второму кругу турнира в Париже. За выход в третий круг россиянин встретится с американцем Себастьяном Кордой, который на старте турнира одержал победу над австралийцем Алексом де Минором со счётом 4:6, 6:4, 6:4.
Матч между Медведевым и Кордой состоится 2 ноября.
Напомним, ранее Медведев стал победителем турнира в Вене. Он обыграл представителя Канады Дениса Шаповалова. Это 15-й титул Даниила.
Турнир в Париже проходит с 31 октября по 6 ноября. Призовой фонд «Мастерса» в Париже составил € 5,4 млн. Его действующим чемпионом является 21-кратный победитель турниров «Большого шлема» серб Новак Джокович, который в финале турнира обыграл Медведева.
Комментарии
- 1 ноября 2022
-
04:29
-
03:26
-
00:41
-
00:00
- 31 октября 2022
-
23:58
-
23:46
-
23:06
-
22:48
-
22:00
-
21:13
-
20:07
-
20:00
-
19:52
-
19:20
-
18:41
-
18:20
-
18:12
-
17:52
-
16:28
-
16:01
-
15:58
-
15:38
-
15:01
-
14:53
-
14:41
-
14:38
-
14:22
-
13:56
-
12:53
-
12:15
-
11:55
-
11:52
-
11:20
-
11:15
-
10:59
Партнерский контент