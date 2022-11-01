Даниил Медведев узнал соперника по второму кругу турнира в Париже

Стал известен соперник российского теннисиста Даниила Медведева по второму кругу турнира в Париже. За выход в третий круг россиянин встретится с американцем Себастьяном Кордой, который на старте турнира одержал победу над австралийцем Алексом де Минором со счётом 4:6, 6:4, 6:4.

Матч между Медведевым и Кордой состоится 2 ноября.

Напомним, ранее Медведев стал победителем турнира в Вене. Он обыграл представителя Канады Дениса Шаповалова. Это 15-й титул Даниила.

Турнир в Париже проходит с 31 октября по 6 ноября. Призовой фонд «Мастерса» в Париже составил € 5,4 млн. Его действующим чемпионом является 21-кратный победитель турниров «Большого шлема» серб Новак Джокович, который в финале турнира обыграл Медведева.