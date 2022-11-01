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Соболенко переиграла Жабер в первом для себя матче на Итоговом турнире

Соболенко переиграла Жабер в первом для себя матче на Итоговом турнире
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Белорусская теннисистка Арина Соболенко с победы стартовала на Итоговом турнире WTA. В первом матче турнира она обыграла представительницу Туниса Онс Жабер со счётом 3:6, 7:6 (7:5), 7:5.

Продолжительность встречи составила 2 часа 30 минут. За это время Соболенко выполнила одну подачу навылет, допустила шесть двойных ошибок и реализовала 4 из 7 брейк-пойнтов. На счету представительницы Туниса семь эйсов, пять двойных ошибок и шесть реализованных брейк-пойнтов из десяти.

В другом матче группы греческая теннисистка Мария Саккари обыграла представительницу США Джессику Пегулу.

Итоговый турнир WTA проходит с 31 октября по 7 ноября в Форт-Уэрт, США. Призовой фонд турнира составляет $ 5 млн. Действующим победителем турнира является Гарбинье Мугуруса.

Итоговый чемпионат WTA. Группа Нэнси Ричи
01 ноября 2022, вторник. 03:45 МСК
Онс Жабер
2
Тунис
Онс Жабер
О. Жабер
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
6 		6 5 5
3 		7 7 7
         
Арина Соболенко
7
Беларусь
Арина Соболенко
А. Соболенко
Комментарии
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