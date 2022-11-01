Соболенко переиграла Жабер в первом для себя матче на Итоговом турнире

Белорусская теннисистка Арина Соболенко с победы стартовала на Итоговом турнире WTA. В первом матче турнира она обыграла представительницу Туниса Онс Жабер со счётом 3:6, 7:6 (7:5), 7:5.



Продолжительность встречи составила 2 часа 30 минут. За это время Соболенко выполнила одну подачу навылет, допустила шесть двойных ошибок и реализовала 4 из 7 брейк-пойнтов. На счету представительницы Туниса семь эйсов, пять двойных ошибок и шесть реализованных брейк-пойнтов из десяти.



В другом матче группы греческая теннисистка Мария Саккари обыграла представительницу США Джессику Пегулу.



Итоговый турнир WTA проходит с 31 октября по 7 ноября в Форт-Уэрт, США. Призовой фонд турнира составляет $ 5 млн. Действующим победителем турнира является Гарбинье Мугуруса.