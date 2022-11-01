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Арина Соболенко прокомментировала волевую победу над Онс Жабер в первом матче на Итоговом

Арина Соболенко прокомментировала волевую победу над Онс Жабер в первом матче на Итоговом
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Седьмая ракетка мира белоруска Арина Соболенко прокомментировала волевую победу над вторым номером рейтинга WTA Онс Жабер из Туниса в первом матче Итогового чемпионата WTA. Соболенко выиграла матч со счётом 3:6, 7:6 (7:5), 7:5.

«Я просто старалась наслаждаться каждой секундой. Пытаюсь делать всё возможное. Посмотрим, что принесёт последняя неделя сезона.

Я думала: пробуй, сражайся, сделай так, чтобы ей надо было сделать что-то крутое, чтобы выиграть этот матч. Думаю, именно поэтому я оказывала на неё чуть больше давления. И мне удавалось выигрывать очки в ключевые моменты», — приводит слова Арины Соболенко пресс-служба WTA.

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