Карлос Алькарас высказался о Рафаэле Надале на фоне борьбы за статус первой ракетки мира

Первая ракетка мира, 19-летний испанский теннисист Карлос Алькарас высказался о 22-кратном чемпионе турниров «Большого шлема» Рафаэле Надале. Алькарас и Надаль занимают первые два места в рейтинге ATP.

«Да, это правда, что Рафа борется за первое место. У многих игроков одна и та же цель: быть первым номером. Так что мне нужно выкладываться на все сто…

Вне корта мы с Рафой коллеги. По крайней мере, я вижу это так. Рафа мне не враг. Я говорю ему «привет». Я не вижу этого соперничества. То же самое и с другими игроками. Что касается всего остального, то я попытаюсь остаться на вершине», — приводит слова Карлоса Алькараса Eurosport.

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