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Кэмерон Норри: Джокович как-то странно квалифицировался на Итоговый турнир

Кэмерон Норри: Джокович как-то странно квалифицировался на Итоговый турнир
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Британский теннисист Кэмерон Норри прокомментировал то, что 21-кратный чемпион турниров «Большого шлема» Новак Джокович досрочно обеспечил себе попадание на Итоговый чемпионат ATP. Турнир пройдёт в Турине (Италия) позднее в ноябре.

Напомним, Джокович квалифицировался на Итоговый турнир как победитель Уимблдона, при том, что в сезоне-2022 ATP и WTA лишили этот мэйджор рейтинговых очков вследствие решения организаторов отстранить российских и белорусских игроков.

«Новак квалифицировался на Итоговый как победитель Уимблдона. И это немного странно.

Не знаю, было ли это правило раньше или нет. Но это несправедливо, в том числе и для [финалиста] Ника Кирьоса. Он проиграл в финале и не получил ничего», — приводит слова Норри Eurosport.

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