В ATP прокомментировали ситуацию вокруг квалификации Новака Джоковича на Итоговый турнир

Представитель ATP прокомментировал то, что 21-кратный чемпион турниров «Большого шлема» Новак Джокович досрочно обеспечил себе попадание на Итоговый чемпионат ATP. Турнир пройдёт в Турине (Италия) позднее в ноябре.

Напомним, Джокович квалифицировался на Итоговый турнир как победитель Уимблдона, при том, что в сезоне-2022 ATP и WTA лишили этот мэйджор рейтинговых очков вследствие решения организаторов отстранить российских и белорусских игроков.

«Лишение Уимблдона рейтинговых очков было принято в интересах справедливости в отношении всех игроков. Другие изменения, связанные со статусом соревнования, не были признаны необходимыми.

Таким образом, любой игрок, соревновавшийся на Уимблдоне или на другом турнире «Большого шлема», имел возможность квалифицироваться в Турин по правилу квалификации через ТБШ», — приводит слова представителя ATP Eurosport.

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