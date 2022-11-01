Каролина Возняцки показала, как выглядела за день до родов. Фото

Победительница Открытого чемпионата Австралии 2018 года, бывшая первая ракетка мира датчанка Каролина Возняцки опубликовала новый пост в своих социальных сетях. Спортсменка показала, как выглядела за день до родов.

Напомним, 24 октября Возняцки родила сына, которого назвали Джеймсом. Это её второй ребёнок. Год назад теннисистка и её муж, бывший игрок НБА Дэвид Ли, впервые стали родителями. У них родилась дочь Оливия.

«За день до того, как нас стало четверо, мы провели небольшую семейную фотосессию!» — подписала Возняцки соответствующее фото.

Фото: из личного архива каролины возняцки

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