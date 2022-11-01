Даниил Медведев разобрал волевую победу над Денисом Шаповаловым в финале турнира в Вене

Третья ракетка мира, российский теннисист Даниил Медведев прокомментировал свою победу в финале турнира ATP в Вене (Австрия). Соперником российского теннисиста был канадец Денис Шаповалов. Медведев обыграл Шаповалова со счётом 4:6, 6:3, 6:2.
«Даже отставая в счёте, я старался держать его на дистанции вытянутой руки. Когда в первом сете он повёл с двумя брейками, я сумел отыграть один из них, да и в последнем гейме на его подаче дважды было «ровно».
Стратегия тут достаточно простая. Когда ты постоянно оказываешь на соперника давление, иногда можно добиться того, что в какой-то момент уровень его игры снизится. Так в этот раз и получилось. Денис чуть-чуть сбавил, а я, наоборот, повысил свой уровень и за счёт этого смог победить», — приводит слова Даниила «Коммерсантъ».
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