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Даниил Медведев ответил, повлияло ли на его игру рождение дочери

Даниил Медведев ответил, повлияло ли на его игру рождение дочери
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Третья ракетка мира, российский теннисист Даниил Медведев ответил на вопрос, повлияло ли на его игру рождение дочери. В октябре жена Медведева Дарья родила девочку, которую назвали Алисой.

«По этому поводу могу сказать одно. Я очень рад, что у нас с Дашей родилась дочка. А когда ты счастлив в жизни, то счастлив и на корте, тебе действительно легче играть.

Не буду бросаться громкими фразами о том, что теперь собираюсь выигрывать все турниры подряд. Но сейчас для меня на сто процентов всё сложилось удачно. Родилась дочка, я успел восстановиться после травмы и победил, показав хороший уровень. Постараюсь подольше наслаждаться этим периодом в моей жизни», — приводит слова Медведева «Коммерсантъ».

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