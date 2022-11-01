Даниил Медведев высказался о предстоящих «Мастерсе» в Париже и Итоговом в Турине

Третья ракетка мира, российский теннисист Даниил Медведев рассказал об ожиданиях от «Мастерса» в Париже (Франция) и Итогового чемпионата ATP в Турине (Италия). Завтра, 2 ноября, Медведев стартует на «Мастерсе»; его соперником по второму кругу будет австралиец Алекс де Минор.

«Мне в любом случае нужно постараться как можно лучше выступить на оставшихся турнирах в Париже и Турине. По своему опыту могу сказать, что чем больше очков удастся там выиграть, тем выше будут мои шансы вернуться на первое место, чего я, разумеется, хочу. Ведь нынешние результаты будут помогать мне на протяжении почти всего следующего сезона.

Сетка в Париже очень сильная. Знаю, что там мне по силам обыграть любого соперника и проиграть можно практически кому угодно. Так что постараюсь сделать всё от меня зависящее, чтобы подготовиться как можно лучше», — цитирует Медведева «Коммерсантъ».

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