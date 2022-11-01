Пегула: с годами стала спокойнее относиться к своему происхождению

Американская теннисистка Джессика Пегула высказалась о мотивации добиваться высоких результатов. Она ответила на вопрос о том, как на неё влияет тот факт, что её отец является миллиардером.
«Если честно, я думала об этом всегда. Наверное, раньше даже слишком старалась добиться чего-то сама. А это оказывает дополнительное давление.
Но с годами я стала спокойнее относиться к своему происхождению. Возможно, когда я отбросила давление, мне стало легче добиваться успеха.
Конечно, это очень приятное ощущение. Многие люди теперь знают меня как отличную теннисистку. И это является отражением работы, которую я проделала, чтобы заслужить это право. Всегда думала, что, возможно, заслужить это мне будет сложнее, учитывая, что моя семья известна другим. В итоге я перестала пытаться доказать что-то. От этого всё получилось естественным образом», — сказала Пегула на пресс-конференции на Итоговом турнире WTA.
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