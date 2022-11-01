Новак Джокович прокомментировал состояние кортов на «Мастерсе» в Париже

21-кратный чемпион турниров «Большого шлема» Новак Джокович рассказал, что думает о состоянии кортов на «Мастерсе» в Париже (Франция). По словам Джоковича, в этом году корты стали быстрее.

«Парни, которые здорово подают, предпочитают более быстрые условия. Для тех же, кто остаётся на задней линии и часто исполняет удары с вращением, любят условия помедленнее.

Честно говоря, не думаю, что здесь есть идеальная формула. В предыдущие годы, когда я играл в Берси, помню, что было, когда корты были очень быстрые, умеренно быстрые, умеренно медленные, медленные — в прошлом году. Сейчас они умеренно быстрые», — приводит слова Новака пресс-служба ATP.

Игры Кубка Дэвиса в прямом эфире и в записи доступны эксклюзивно в Okko.