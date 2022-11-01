Алькарас рассказал о самочувствии, он мог сняться с «Мастерса» в Париже

Первая ракетка мира испанец Карлос Алькарас рассказал о самочувствии. Ранее сообщалось, что испанский теннисист может сняться с «Мастерса» в Париже (Франция) из-за дискомфорта в колене. По словам лидера мирового рейтинга, проблемы связаны с усталостью и напряжённостью от длинного сезона.
«Это небольшая боль. Но календарь очень напряжённый. Мы играем и путешествуем почти без перерывов. Естественно, что возникают болевые ощущения. Они бывают у всех игроков, мы справляемся с этим. Я чувствую себя хорошо в плане физической готовности. Готов играть в Париже и на Итоговом турнире в Турине», — цитирует Алькараса Eurosport.
Колено беспокоило Алькараса ещё на прошлой неделе, в полуфинале турнира категории ATP-500 в Базеле (Швейцария). В том матче Карлос разгромно проиграл представителю Канады Феликсу Оже-Альяссиму со счётом 3:6, 2:6.
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