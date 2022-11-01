Новак Джокович: после Австралии я испытал новые, необычные ощущения
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21-кратный чемпион турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира, сербский теннисист Новак Джокович высказался о скандальной ситуации с недопуском на Открытый чемпионат Австралии. Напомним, Джокович, не желающий прививаться, в январе вынужден был пропустить Australian Open 2022 года. Тогда его со скандалом депортировали из страны.
«Сезон начался для меня не слишком позитивно. После Австралии я испытал некоторые новые, необычные ощущения за пределами корта. Это повлияло на мой теннис. И потребовалось некоторое время, чтобы найти баланс и выйти на желаемый уровень тенниса», — приводит слова Новака Джоковича Eurosport.
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