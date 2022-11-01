Мария Шарапова: мечтала о материнстве всю жизнь

Бывшая первая ракетка мира, российская теннисистка Мария Шарапова рассказала, как восприняла материнство. Ранее она впервые стала матерью, родив мальчика.
«Что я считаю более сложным, материнство или выступление на корте? Вы знаете, мне сложно сказать! Думаю, что всё зависит от того, какой период это в жизни у человека. Я не могу сравнить.
Но я действительно была готова к материнству, мечтала об этом всю жизнь. У меня хорошие отношения с моей мамой, мы очень близки, многим делимся. К тому же я — единственный ребёнок в семье. Я чувствовала, что готова иметь собственного ребёнка и передавать ему свой опыт. Сейчас я очень рада, что могу наблюдать за тем, как растёт мой малыш. Но пока это всё ещё остаётся очень сложным. Ещё пытаюсь во всём разобраться», — цитирует Шарапову NewBeauty.
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