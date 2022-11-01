Маррей оценил собственные результаты в 2022 году

Шотландский теннисист Энди Маррей поделился мнением о собственном выступлении в завершающемся сезоне. Он признался, что удовлетворён результатами.



«2022 год получился нормальным, хоть и не был великолепным. В то же время я начинал сезон на 134-м месте в рейтинге, а теперь вхожу в топ-50. Для большинства игроков такой прыжок является действительно хорошим результатом.



У меня был неплохой прогресс, но я не достиг того уровня, который хотел. Мне хотелось добиться большего. Но я хочу играть лучше, чем это делал раньше в этом году. Во время межсезонья буду упорно тренироваться, иначе невозможно конкурировать с молодыми ребятами, которые сейчас так хорошо играют», — цитирует Энди Маррея Eurosport.

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