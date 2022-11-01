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Рублёв вышел в третий круг «Мастерса» в Париже, уверенно обыграв Иснера

Рублёв вышел в третий круг «Мастерса» в Париже, уверенно обыграв Иснера
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Девятая ракетка мира российский теннисист Андрей Рублёв вышел в третий круг турнира серии «Мастерс» в Париже (Франция). В матче второго круга россиянин обыграл американца Джона Иснера. Встреча закончилась со счётом 6:2, 6:3.

Продолжительность матча составила 1 час 2 минуты. Иснер сделал 11 эйсов, избежал двойных ошибок и не реализовал ни одного брейк-пойнта. Рублёв четырежды подал навылет, дважды ошибся на подаче и реализовал три брейк-пойнта из семи.

«Чемпионат» вёл прямую текстовую трансляцию матча Рублёв — Иснер.

Пока следующий соперник Рублёва на турнире неизвестен. Ещё не определились участники матча второго круга, которые претендуют на попадание на Рублёва. Путёвку оспаривают пары Хуберт Хуркач (Польша) — Адриан Маннарино (Франция) и Хольгер Руне (Дания) — Стэн Вавринка (Швейцария).

Призовой фонд турнира в Париже превышает € 5,4 млн.

Париж. 2-й круг
01 ноября 2022, вторник. 13:10 МСК
Джон Иснер
47
США
Джон Иснер
Д. Иснер
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
2 		3  
6 		6  
         
Андрей Рублёв
9
Россия
Андрей Рублёв
А. Рублёв
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