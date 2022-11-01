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Матс Виландер назвал главную слабость Карлоса Алькараса

Матс Виландер назвал главную слабость Карлоса Алькараса
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Семикратный победитель турниров «Большого шлема», бывший шведский теннисист, а ныне эксперт Матс Виландер высказал мнение, что главной слабостью первой ракетки мира 19-летнего испанца Карлоса Алькараса является его подача.

«Причина, по которой Алькарас будет проигрывать некоторым игрокам в начале карьеры, — это его слабость, а именно подача. Когда он играет с кем-то вроде Феликса Оже-Альяссима, который подаёт бомбы, их сила и точность создают ему проблемы.

Причина, по которой мы влюбились в Алькараса, — он не очень хорошо подаёт. Из-за этого каждый розыгрыш очка становится долгим. И людям нравится, что розыгрыши состоят не из одного удара, а из 10-15», — цитирует Виландера Eurosport.

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