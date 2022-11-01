Шамиль Тарпищев объяснил, за счёт чего Андрей Рублёв победил Иснера на «Мастерсе» в Париже

Президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев прокомментировал победу россиянина Андрея Рублёва над американцем Джоном Иснером во втором круге «Мастерса» в Париже (Франция). Рублёв обыграл Иснера со счётом 6:2, 6:3 и вышел в третий раунд.

«То, что Рублёв прошёл дальше, — это ожидалось. Он был фаворит в этой паре и по логике должен был выиграть. Иснера обыграл за счёт скорости, просто его задавил», — приводит слова Тарпищева ТАСС.

Пока следующий соперник Рублёва на турнире неизвестен. Ещё не определились участники матча второго круга, которые претендуют на попадание на россиянина. Путёвку оспаривают пары Хуберт Хуркач (Польша) — Адриан Маннарино (Франция) и Хольгер Руне (Дания) — Стэн Вавринка (Швейцария).

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