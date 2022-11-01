Шамиль Тарпищев объяснил, за счёт чего Андрей Рублёв победил Иснера на «Мастерсе» в Париже

Президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев прокомментировал победу россиянина Андрея Рублёва над американцем Джоном Иснером во втором круге «Мастерса» в Париже (Франция). Рублёв обыграл Иснера со счётом 6:2, 6:3 и вышел в третий раунд.
«То, что Рублёв прошёл дальше, — это ожидалось. Он был фаворит в этой паре и по логике должен был выиграть. Иснера обыграл за счёт скорости, просто его задавил», — приводит слова Тарпищева ТАСС.
Пока следующий соперник Рублёва на турнире неизвестен. Ещё не определились участники матча второго круга, которые претендуют на попадание на россиянина. Путёвку оспаривают пары Хуберт Хуркач (Польша) — Адриан Маннарино (Франция) и Хольгер Руне (Дания) — Стэн Вавринка (Швейцария).
Игры Кубка Дэвиса в прямом эфире и в записи доступны эксклюзивно в Okko.
- 1 ноября 2022
-
15:05
-
14:47
-
14:14
-
13:53
-
13:40
-
13:39
-
12:02
-
11:52
-
11:45
-
11:02
-
10:27
-
10:22
-
10:19
-
10:15
-
09:51
-
09:41
-
09:36
-
08:50
-
08:46
-
08:42
-
08:23
-
08:13
-
08:05
-
06:14
-
04:29
-
03:26
-
00:41
-
00:00
- 31 октября 2022
-
23:58
-
23:46
-
23:06
-
22:48
-
22:00
-
21:13
-
20:07