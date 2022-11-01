Андрей Рублёв прокомментировал первую в карьере победу над Джоном Иснером

Олимпийский чемпион 2020 года в миксте, девятая ракетка мира россиянин Андрей Рублёв прокомментировал победу над американцем Джоном Иснером во втором круге турнира серии «Мастерс» в Париже (Франция). Встреча завершилась со счётом 6:2, 6:3 в пользу Рублёва. Это первая победа Андрея над Иснером в карьере (счёт встреч 2-1 в пользу американца).

«Это очень важная победа для меня, потому что в данный момент я борюсь за попадание в Турин. Думаю, мне немного повезло. Джон играл первый турнир после серьёзной травмы. На задней линии я чувствовал себя очень уверенно. Когда я принимал подачу и завязывался розыгрыш, я понимал, что у меня есть преимущество, и не нервничал», — приводит слова Рублёва пресс-служба ATP.