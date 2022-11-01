Матч-центр Новости ЧМ-2022 Видео Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Андрей Рублёв прокомментировал первую в карьере победу над Джоном Иснером

Андрей Рублёв прокомментировал первую в карьере победу над Джоном Иснером
Комментарии

Олимпийский чемпион 2020 года в миксте, девятая ракетка мира россиянин Андрей Рублёв прокомментировал победу над американцем Джоном Иснером во втором круге турнира серии «Мастерс» в Париже (Франция). Встреча завершилась со счётом 6:2, 6:3 в пользу Рублёва. Это первая победа Андрея над Иснером в карьере (счёт встреч 2-1 в пользу американца).

«Это очень важная победа для меня, потому что в данный момент я борюсь за попадание в Турин. Думаю, мне немного повезло. Джон играл первый турнир после серьёзной травмы. На задней линии я чувствовал себя очень уверенно. Когда я принимал подачу и завязывался розыгрыш, я понимал, что у меня есть преимущество, и не нервничал», — приводит слова Рублёва пресс-служба ATP.

Рублёв за час в Париже разобрался с американским гигантом! Иснеру не помогли даже 11 эйсов Рублёв за час в Париже разобрался с американским гигантом! Иснеру не помогли даже 11 эйсов
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022