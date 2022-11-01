Андрей Рублёв прокомментировал первую в карьере победу над Джоном Иснером
Поделиться
Олимпийский чемпион 2020 года в миксте, девятая ракетка мира россиянин Андрей Рублёв прокомментировал победу над американцем Джоном Иснером во втором круге турнира серии «Мастерс» в Париже (Франция). Встреча завершилась со счётом 6:2, 6:3 в пользу Рублёва. Это первая победа Андрея над Иснером в карьере (счёт встреч 2-1 в пользу американца).
«Это очень важная победа для меня, потому что в данный момент я борюсь за попадание в Турин. Думаю, мне немного повезло. Джон играл первый турнир после серьёзной травмы. На задней линии я чувствовал себя очень уверенно. Когда я принимал подачу и завязывался розыгрыш, я понимал, что у меня есть преимущество, и не нервничал», — приводит слова Рублёва пресс-служба ATP.
Комментарии
- 1 ноября 2022
-
17:55
-
17:48
-
16:31
-
15:05
-
14:47
-
14:14
-
13:53
-
13:40
-
13:39
-
12:02
-
11:52
-
11:45
-
11:02
-
10:27
-
10:22
-
10:19
-
10:15
-
09:51
-
09:41
-
09:36
-
08:50
-
08:46
-
08:42
-
08:23
-
08:13
-
08:05
-
06:14
-
04:29
-
03:26
-
00:41
-
00:00
- 31 октября 2022
-
23:58
-
23:46
-
23:06
-
22:48
Партнерский контент