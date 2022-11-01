Хуберт Хуркач вышел во 2-й круг «Мастерса» в Париже. Он сохраняет шансы на Итоговый турнир

10-я ракетка мира поляк Хуберт Хуркач вышел во второй круг последнего в текущем сезоне турнира серии «Мастерс», который проходит в Париже (Франция). Хуркач сохраняет шансы на попадание на Итоговый чемпионат ATP.

В стартовом матче Хуркач (10) обыграл представителя Франции Адриана Маннарино (WC) со счётом 7:6 (7:5), 6:4. Встреча продлилась 1 час 50 минут. Хуркач 20 раз подал навылет, допустил две двойные ошибки и реализовал один брейк-пойнт. На счету Маннарино пять эйсов, две двойные ошибки и восемь нереализованных брейк-пойнтов.

Соперником Хуркача во втором круге станет победитель матча Хольгер Руне (Дания) – Стэн Вавринка (Швейцария).

Призовой фонд «Мастерса» в Париже составил € 5 415 410. Его действующим чемпионом является 21-кратный победитель турниров «Большого шлема» серб Новак Джокович.