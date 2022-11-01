Рафаэль Надаль признался, что ему тяжело адаптироваться к рождению сына

22-кратный чемпион турниров «Большого шлема», вторая ракетка мира испанец Рафаэль Надаль признался, что скучает по новорождённому сыну, находясь на «Мастерсе» в Париже (Франция).

У 36-летнего теннисиста и его жены Марии Перелло 8 октября родился сын, которого назвали Рафаэль.

«Если честно, мне всегда трудно уезжать из дома. Сейчас подход к этому изменился ещё больше.

Интересно, что после двух-трёх недель вашего знакомства вы уже начинаете скучать по нему, хотя не так много проводили с ним времени. Для меня это новый жизненный опыт. Все перемены в жизни даются тяжело, к ним нужно адаптироваться.

Если честно, для меня это тяжело. Я должен быть более гибким. Это нечто уникальное по сравнению с тем, что я испытывал в прошлом», — приводит слова Надаля Tennis Majors.