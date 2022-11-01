Рафаэль Надаль ответил, будет ли бороться с Алькарасом за звание первой ракетки мира

22-кратный чемпион турниров «Большого шлема», вторая ракетка мира испанец Рафаэль Надаль высказался о возможности сдвинуть соотечественника Карлоса Алькараса с первой строчки рейтинга ATP. В данный момент у Алькараса 6730 очков, а у Надаля – 5810. Оба приехали в Париж (Франция), чтобы принять участие в последнем в текущем сезоне турнире серии «Мастерс».

«Внесу ясность: я не борюсь за звание первой ракетки мира. Я борюсь лишь за то, чтобы быть конкурентоспособным на каждом турнире, где я выступаю. Я больше не буду бороться за первую строчку на данном этапе своей карьеры. Такая цель у меня была в прошлом, я был счастлив и горд достичь её впервые в 2008 году», — приводит слова Надаля Tennis Majors.