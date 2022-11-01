Андрей Ольховский оценил шансы Андрея Рублёва попасть на Итоговый турнир ATP
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Победитель двух турниров «Большого шлема» в миксте российский теннисист Андрей Ольховский отреагировал на выход россиянина Андрея Рублёва в третий круг турнира серии «Мастерс» в Париже (Франция). Рублёв со счётом 6:2, 6:3 обыграл американца Джона Иснера. Это первая победа Андрея над Иснером в карьере (счёт их встреч 2-1 в пользу американца).
«Рублёв в хорошей форме. Мне нравится, что психологически он готов к победам. Не ждёт результата соперников, а сам побеждает. Прежде всего для попадания на Итоговый нужно самому хорошо играть — независимо от обстоятельств. Победа над Иснером вселяет оптимизм. У Андрея хорошие шансы попасть на Итоговый турнир», — сказал Ольховский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Георгием Горностаевым.
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