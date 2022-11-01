Рафаэль Надаль сделал из собственной фотографии с пресс-конференции мем
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22-кратный чемпион турниров «Большого шлема», вторая ракетка мира испанец Рафаэль Надаль сделал из собственной фотографии с пресс-конференции, посвящённой старту «Мастерса» в Париже (Франция), мем.
«Когда отвечаешь на любые вопросы СМИ», — подписал фото Надаль.
Соревнования в Париже – последний в текущем сезоне турнир серии «Мастерс». Во втором круге Надаль сразится с 31-й ракеткой мира представителем США Томми Полом. Для Надаля этот турнир станет первым в рамках ATP с выступления на US Open — 2022, где он в четвертьфинале проиграл американцу Фрэнсису Тиафо.
Призовой фонд «Мастерса» в Париже составил € 5 415 410. Его действующим чемпионом является 21-кратный победитель турниров «Большого шлема» серб Новак Джокович.
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